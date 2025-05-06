Эльдар Джарахов раскрыл шокирующую правду: в юности меня дважды спасали от насилия

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов в шоу "Дерзкая готовка" рассказал о двух травмирующих эпизодах из своего прошлого, когда в подростковом возрасте едва избежал сексуального насилия.

Первый случай произошёл, когда Джарахову было 11 лет. Отправившись на свидание в центр Новокузнецка, он надел провокационную майку-сетку, что привлекло внимание незнакомца.

Мужчина представился сотрудником полиции, заявив, что родителей мальчика "разыскивают", и попытался увести его.

"Я поверил, но успел позвонить маме. Она крикнула: "Беги!"" — вспоминает Эльдар.

Когда злоумышленник схватил его за руку, подросток начал звать на помощь. На крики отреагировали две женщины, которые отбили его у нападавшего, ударив того сумками.

Второй инцидент случился, когда Джарахову было около 15 лет. Его с друзьями пригласили в гости взрослые мужчины, которые напоили подростков крепким алкоголем.

"Очнулся я на лестнице, услышав, как они планируют меня изнасиловать", — поделился блогер в разговоре с Ляйсан Утяшевой.

Спасение пришло от компании парней, находившихся этажом ниже. Те ворвались в квартиру, избили агрессоров и вынесли Эльдара на руках.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.