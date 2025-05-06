Лера Кудрявцева объявила охоту на невесту для сына: готова выложить его номер в соцсетях!

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Известная телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно раскрыла подробности личной жизни своего 35-летнего сына Жана во время отдыха в Турции.

Как сообщает издание "7Дней.ru", звезда НТВ отправилась в отпуск с супругом Игорем Макаровым и наследником от первого брака, которого обычно избегает показывать на публике.

По словам Кудрявцевой, её сын, несмотря на успешную карьеру на телевидении, где он работает вместе с матерью, остаётся одиноким.

Ранее Жан расстался с матерью своего ребёнка, и теперь Лера активно ищет для него спутницу жизни.

"Готова даже разместить его контакты в соцсетях — пусть девушки пишут!" — пошутила теледива, подчеркнув, что серьёзно настроена помочь сыну.

Жан родился в 1990 году от отношений Кудрявцевой с барабанщиком культовой группы "Ласковый май". Несмотря на кратковременный роман, экс-возлюбленные сохранили дружеское общение и до сих пор обмениваются поздравлениями в праздники.

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