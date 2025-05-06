Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Лера Кудрявцева объявила охоту на невесту для сына: готова выложить его номер в соцсетях!

1:05
Правда ТВ

Известная телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно раскрыла подробности личной жизни своего 35-летнего сына Жана во время отдыха в Турции.

Как сообщает издание "7Дней.ru", звезда НТВ отправилась в отпуск с супругом Игорем Макаровым и наследником от первого брака, которого обычно избегает показывать на публике.

По словам Кудрявцевой, её сын, несмотря на успешную карьеру на телевидении, где он работает вместе с матерью, остаётся одиноким.

Ранее Жан расстался с матерью своего ребёнка, и теперь Лера активно ищет для него спутницу жизни.

"Готова даже разместить его контакты в соцсетях — пусть девушки пишут!" — пошутила теледива, подчеркнув, что серьёзно настроена помочь сыну.

Жан родился в 1990 году от отношений Кудрявцевой с барабанщиком культовой группы "Ласковый май". Несмотря на кратковременный роман, экс-возлюбленные сохранили дружеское общение и до сих пор обмениваются поздравлениями в праздники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.