500 фальшивых ДТП: как преступники обманули страховые компании

Полиция задержала восемь участников банды, занимавшейся автоподставами на дорогах Москвы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с 2021 по 2025 год эта группа инсценировала более 500 ДТП.
Их схема была проста: они покупали подержанные иномарки, устраивали фальшивые аварии и получали страховые выплаты. Общая сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей. По данным МВД, мошенники делили компенсации между собой.
Подозреваемых задержали в Москве, Московской и Волгоградской областях при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Все восемь человек арестованы, расследование продолжается.
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