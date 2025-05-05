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Бесхвостая угроза: что несёт F-47 российским и китайским военным

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Правда ТВ

Сенсация из мира авиации! В США представили истребитель шестого поколения — Boeing F-47. Как сообщает издание 19FortyFive, эта машина может стать настоящим вызовом для России и Китая. F-47 удивляет всех своей треугольной бесхвостой формой. Такая конструкция повышает скрытность, но не мешает маневренности. И это — большой прорыв.

Обозреватель Крис Осборн уверен: инженеры нашли баланс между стелсом и управляемостью. Но сколько это стоит? По оценкам, цена одного самолета может достигать 300 миллионов долларов!

Президент США Дональд Трамп уже объявил Boeing победителем тендера по программе NGAD. Так что F-47 — это не просто концепт, а реальный проект, который уже меняет расклады. Следим за развитием событий!

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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