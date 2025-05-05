Сенатор ответил Трампу: зачем России действительно нужна Украина

1:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Совете Федерации России опровергли недавние заявления президента США Дональда Трампа о якобы стремлении Москвы захватить всю Украину. Сенатор Андрей Климов подчеркнул, что Россия никогда не высказывала подобных намерений и не предпринимала действий, направленных на захват какой-либо территории. По словам парламентария, заявления Трампа — это часть внутриполитической борьбы в США и попытка продемонстрировать успехи своей администрации.

Климов отметил, что Трамп рассказывает эти истории не России, а своим политическим оппонентам внутри страны и союзникам на Западе. Сенатор напомнил, что с 2014 года Москва последовательно заявляет о необходимости обеспечения собственной безопасности, а не о планах захвата соседних стран. Он также подчеркнул, что ситуация на Украине осложнилась из-за политики администрации Джо Байдена, которая, по словам Климова, развязала войну против России, игнорируя многочисленные предупреждения.

По мнению сенатора, Трамп сейчас стремится выйти из этого конфликта и преподносит свою позицию как личную дипломатическую победу. Климов призвал разделять внутриполитические заявления американских лидеров и реальные действия их администрации на международной арене, поскольку геополитика куда сложнее, чем кажется со стороны, и требует взвешенного подхода. Россия, подчеркнул он, готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса.

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