Жара или приключение в Узбекистане: туристы мечутся между пловом и термометром

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ассоциация туроператоров России рекомендует соотечественникам избегать поездок в Узбекистан летом из-за экстремальной жары.

Глава АТОР Майя Ломидзе отметила, что, хотя страна остаётся настоящей восточной сказкой, июль и август могут быть слишком знойными для комфортного отдыха.

Туристам советуют выбирать весну или осень для путешествий в такие города, как Самарканд, Хива, Бухара и Ташкент. Средняя стоимость недельного тура на двоих составляет около 50-70 тысяч рублей.

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