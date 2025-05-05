Жара или приключение в Узбекистане: туристы мечутся между пловом и термометром

Ассоциация туроператоров России рекомендует соотечественникам избегать поездок в Узбекистан летом из-за экстремальной жары.
Глава АТОР Майя Ломидзе отметила, что, хотя страна остаётся настоящей восточной сказкой, июль и август могут быть слишком знойными для комфортного отдыха.
Туристам советуют выбирать весну или осень для путешествий в такие города, как Самарканд, Хива, Бухара и Ташкент. Средняя стоимость недельного тура на двоих составляет около 50-70 тысяч рублей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.