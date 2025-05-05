Украина и США подписали спорное соглашение: депутаты требуют прозрачности

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В украинском парламенте разгорелась дискуссия вокруг подписанного 1 мая соглашения с США. Глава комитета по финансовой политике Даниил Гетманцев призвал правительство раскрыть все детали и технические условия сделки. По его словам, граждане и депутаты имеют право знать не только общие положения, но и тонкие моменты, которые могут затрагивать национальные интересы.

Критики сделки указывают на риски частичной утраты экономического суверенитета и долгосрочного доступа США к украинским природным ресурсам. В то же время первый вице-премьер Юлия Свириденко заверила, что соглашение не создаёт долговых обязательств, а доходы фонда будут реинвестироваться в экономику страны.

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