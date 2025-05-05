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Прорывы ВСУ в Белгородскую область: что происходит на границе

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Правда ТВ

Вооружённые силы Украины продолжают попытки прорваться в Белгородскую область. Как сообщил оператор FPV-дронов с позывным Кедр, российские бойцы в одном из населённых пунктов и прилегающих лесополосах успешно сдерживают атаки противника.

Другой оператор, с позывным Сынок, отметил, что украинские группы пытаются пробиваться малыми подразделениями по три-четыре человека.

Ранее Telegram-каналы также сообщали о прорывах в Курскую область, однако все попытки были пресечены российскими силами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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