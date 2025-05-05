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Горящий Кремль в стиле Minecraft: что стоит за провокацией Зеленского

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Правда ТВ

В Госдуме России жёстко отреагировали на изображение с горящим Кремлём, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским.

Депутат Леонид Ивлев заявил, что это проявление массового коллективного психоза, который распространяется на Украине. Он подчеркнул, что отказ Зеленского от перемирия ко Дню Победы и намёки на возможный удар по параду в Москве подтверждают радикальные намерения украинского лидера.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала появление картины с горящим Кремлём, назвав это "психбольницей".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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