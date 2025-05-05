Телефонный обман на потоке: ФСБ разоблачила сеть сим-боксов

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Федеральная служба безопасности России распространила видео задержания десяти граждан, причастных к работе мошеннических кол-центров.

Задержания прошли в Москве, Московской и Владимирской областях. Участники обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых мошенники обзванивали россиян и рассылали сообщения о террористических угрозах. По данным ФСБ, эти устройства могли использоваться и спецслужбами Украины для организации терактов.

Организатор схемы, гражданин России, скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах и объявлен в международный розыск.

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