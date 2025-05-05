Военный корреспондент Дмитрий Кулько опубликовал видео уничтоженного немецкого танка Leopard Вооружённых сил Украины.
По словам военкора, Leopard был оснащён антидроновой решёткой — так называемым "мангалом" — но защита оказалась бесполезной. Танковый бой произошёл близ населённого пункта Беловоды в Сумской области.
Ранее координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил о ликвидации цеха с Leopard в Харькове, а также об уничтожении 20 иностранных наёмников.
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