Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Горящий Leopard под Сумами: кадры, которые облетели cеть

0:35
Правда ТВ

Военный корреспондент Дмитрий Кулько опубликовал видео уничтоженного немецкого танка Leopard Вооружённых сил Украины.

По словам военкора, Leopard был оснащён антидроновой решёткой — так называемым "мангалом" — но защита оказалась бесполезной. Танковый бой произошёл близ населённого пункта Беловоды в Сумской области.

Ранее координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил о ликвидации цеха с Leopard в Харькове, а также об уничтожении 20 иностранных наёмников.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.