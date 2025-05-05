Горящий Leopard под Сумами: кадры, которые облетели cеть

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Военный корреспондент Дмитрий Кулько опубликовал видео уничтоженного немецкого танка Leopard Вооружённых сил Украины.

По словам военкора, Leopard был оснащён антидроновой решёткой — так называемым "мангалом" — но защита оказалась бесполезной. Танковый бой произошёл близ населённого пункта Беловоды в Сумской области.

Ранее координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил о ликвидации цеха с Leopard в Харькове, а также об уничтожении 20 иностранных наёмников.

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