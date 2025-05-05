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Опасные манёвры молодых: зачем предлагают повысить возраст для каршеринга

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Правда ТВ

В России могут ужесточить условия пользования каршеринговыми автомобилями.

Депутат из Шушар Михаил Ветров обратился к главе Минтранса с предложением установить единую цветовую раскраску для всех каршеринговых машин — чтобы они были заметны на дороге. Кроме того, Ветров предлагает повысить минимальный возраст водителя с 18 до 20 лет и ввести обязательный порог водительского стажа — не менее двух лет.

По данным МВД, в 2024 году аварийность с участием каршеринга выросла на 4,4%, а в ряде регионов — и до 60%. Среди основных причин ДТП — превышение скорости, особенно среди молодых водителей от 20 до 34 лет.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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