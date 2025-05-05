Автоматическая надбавка после 80 лет: кто получит и когда

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Летние повышения пенсий в России затронут сразу несколько категорий.

Уже с июня пенсионеры, которым исполнится 80 лет, начнут получать двойную выплату к страховой пенсии. Никаких заявлений для этого подавать не нужно — перерасчёт произведут автоматически. С 1 июля такая же мера начнёт действовать для новых 80-летних пенсионеров.

Кроме того, летом пенсионеры смогут пользоваться льготным транспортом для поездок на дачи, а с 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с учётом страховых взносов за 2024 год. Максимальная прибавка составит 437 рублей.

С 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий работающих пенсионеров: сначала на 7,3%, а затем, с 1 февраля, ещё на 2,2% — всего 9,5%. Доплаты пересчитают и бывшим лётчикам с шахтёрами. В ряде регионов с 2026 года социальные доплаты начнёт назначать территориальное отделение Социального фонда, что упростит систему выплат.

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