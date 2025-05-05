Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Российская судья подписала себе приговор: украинские наркокурьеры ушли, а она — без мантии

Правда ТВ

Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить судейского статуса за решение освободить украинских наркокурьеров, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее суд неоднократно продлевал арест четверым задержанным на границе с крупной партией наркотиков. Однако позже Григорьева выпустила их под подписку о невыезде, после чего они скрылись с территории России.

Решение вызвало широкий резонанс, коллегия судей начала проверку, а сама судья подала заявление об увольнении, предположительно, чтобы сохранить право на пенсию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.