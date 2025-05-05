Российская судья подписала себе приговор: украинские наркокурьеры ушли, а она — без мантии

Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить судейского статуса за решение освободить украинских наркокурьеров, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее суд неоднократно продлевал арест четверым задержанным на границе с крупной партией наркотиков. Однако позже Григорьева выпустила их под подписку о невыезде, после чего они скрылись с территории России.

Решение вызвало широкий резонанс, коллегия судей начала проверку, а сама судья подала заявление об увольнении, предположительно, чтобы сохранить право на пенсию.

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