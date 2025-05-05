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Порог рассрочки хотят поднять до 100 тыс: спасение или ловушка для покупателей

Правда ТВ

Общественная потребительская инициатива направила в Госдуму предложение увеличить лимит покупок через BNPL-сервисы с 15 до 100 тысяч рублей без обязательной передачи данных в бюро кредитных историй.

Сейчас законопроект, рассматриваемый парламентом, требует передачи данных при покупках свыше 15 тысяч, что может ограничить возможность рассрочки на мебель, технику и другие крупные товары.

В ОПИ считают, что это толкнёт граждан к микрозаймам с огромными процентами. При этом комиссия BNPL-сервисов для продавцов остаётся гораздо ниже банковских ставок, что делает их выгодным инструментом.

Центробанк, однако, настаивает на регулировании BNPL-рынка по аналогии с кредитным, чтобы минимизировать финансовые риски. Вопрос вынесен на обсуждение.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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