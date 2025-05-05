Мелкие взятки, большие проблемы: кого ловят в России чаще всего

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России чаще всего взяточников ловят на суммах менее 10 тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде, в 2024 году за мелкое взяточничество осуждены более 2300 человек, среди них 149 женщин. Почти все отделались штрафами, но 24 человека получили реальные сроки.

За получение крупной взятки за год осудили 1633 человека, в том числе более 300 женщин. 710 фигурантов отправились в колонии, а среди виновных оказались пять сотрудников суда, 43 из прокуратуры и следственных органов, а также около 500 полицейских.

Напомним, недавно завершилось расследование дела о взятке в особо крупном размере против экс-главы кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

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