Попытка обмана: как Трамп хотел заморозить конфликт с Россией

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик заявил, что президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию, предлагая перемирие, которое позволило бы европейским войскам войти на Украину и создать буферную зону.

По словам эксперта, это не решило бы первопричины конфликта, а лишь заморозило бы его. Он также обвинил Трампа во лжи перед собственными сторонниками относительно стремления к миру.

Как подчеркивает Берлетик, Москва на такую провокацию не поддалась, и российские войска продолжают наступление. Президент Владимир Путин ранее заявлял о готовности России к переговорам без предварительных условий, но только с учетом устранения коренных причин украинского кризиса.

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