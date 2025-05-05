Чубайс за границей, а активы под арестом: суд принял решение

Московский арбитражный суд арестовал имущество бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса и ещё семи фигурантов арбитражного дела.

Как пояснили в суде, это связано с риском вывода активов за рубеж: Чубайс и часть его соратников находятся за пределами России, некоторые объявлены в розыск или арестованы.

Под арест попали счета и имущество на сумму 5,6 миллиарда рублей.

По мнению суда, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества в России, поэтому есть вероятность, что активы могут быть выведены сразу после получения исков.

Ранее сообщалось, что в отношении ряда фигурантов возбуждены уголовные дела, а сам Чубайс, по данным СМИ, уже давно находится за границей.

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