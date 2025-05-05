Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Чубайс за границей, а активы под арестом: суд принял решение

Правда ТВ

Московский арбитражный суд арестовал имущество бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса и ещё семи фигурантов арбитражного дела.

Как пояснили в суде, это связано с риском вывода активов за рубеж: Чубайс и часть его соратников находятся за пределами России, некоторые объявлены в розыск или арестованы.

Под арест попали счета и имущество на сумму 5,6 миллиарда рублей.

По мнению суда, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества в России, поэтому есть вероятность, что активы могут быть выведены сразу после получения исков.

Ранее сообщалось, что в отношении ряда фигурантов возбуждены уголовные дела, а сам Чубайс, по данным СМИ, уже давно находится за границей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.