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Мигрантам — квартиры, россиянам — очередь: политики поднимают скандал

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Правда ТВ

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность выделения жилья мигрантам за государственный счет.

По словам депутата, в стране растет число случаев, когда мигранты получают жилищные субсидии и сертификаты, в то время как коренные жители годами не могут улучшить свои жилищные условия.

Миронов отметил, что такая практика распространилась по всей России, а система выделения сертификатов непрозрачна и сопровождается коррупцией.

Среди резонансных случаев — выдача жилищного сертификата мигрантам в подмосковных Мытищах, который получил широкий общественный резонанс.

Миронов настаивает на детальной проверке всех подобных случаев и создании прозрачного механизма распределения жилья.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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