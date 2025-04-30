Квитанция из прошлого: что не так с платёжкой, выставленной во время боёв в Судже

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области разъяснили ситуацию со счетами за вывоз мусора, которые получили жители Суджи.

Ранее журналист Марина Ахмедова сообщила, что местным жителям пришли квитанции за период, когда город контролировали украинские силы.

Министерство ЖКХ и ТЭК региона заявило, что на самом деле речь идет о задолженности за июль 2024 года. Боевые действия начались позже — в августе.

Счет, показанный в соцсетях, был сформирован в марте 2025-го, но относится к долгам, зафиксированным на 1 августа 2024 года. Новые начисления в условиях КТО не производились.

Суджу обслуживает региональный оператор ООО "Экопол". Все данные о задолженности выгружаются в систему ГИС ЖКХ, как требует закон.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.