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Последний приказ фюрера: что скрывали свидетели из подземелья

1:04
Правда ТВ

ФСБ России опубликовала архивные документы о смерти Адольфа Гитлера. В материалах — показания ближайших соратников фюрера и заключения экспертов.

Известно, что 30 апреля 1945 года Гитлер и Ева Браун покончили с собой в бункере рейхсканцелярии. Их тела были обнаружены 5 мая в воронке от авиабомбы.

Судмедэксперты установили: смерть Гитлера наступила от отравления цианидом. Это подтверждают и результаты вскрытия, и следы яда на зубах, и свидетельства помощников.

Старший камердинер Хайнц Линге и адъютант Отто Гюнше дали детальные показания о последних минутах фюрера.

По мнению следствия, Линге сделал контрольный выстрел, чтобы героизировать смерть лидера Третьего рейха.

Историки уверены: версия о побеге Гитлера окончательно развеяна. Его самоубийство — результат краха нацистской идеологии и страха перед возмездием.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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