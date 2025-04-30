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Дроны на горизонте вечности: почему похороны Франциска прошли под колпаком

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Правда ТВ

 Во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане действовали усиленные меры безопасности. Об этом сообщает издание National Interest.

Воздушное пространство Ватикана было полностью закрыто, включая запрет на полёты любых летательных аппаратов.

Основную угрозу, по мнению силовиков, представляли самодельные дроны. Такие беспилотники активно применяются в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.

В Риме и Ватикане были замечены тысячи военных, часть из которых имела при себе противодронное оружие.

Папа Франциск скончался 21 апреля в возрасте 89 лет. Его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии присутствовали мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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