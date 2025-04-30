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Татуировки живут дольше клеток: почему кожа не способна стереть краску

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Правда ТВ

Кожа человека постоянно обновляется, но татуировки при этом не исчезают. Почему так происходит, рассказала "Газете.Ru" главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По ее словам, всё дело в глубине проникновения пигмента. Он оседает не в верхнем слое кожи, а глубже — в межклеточном пространстве, где много коллагена.

Организм пытается избавиться от краски с помощью макрофагов — клеток иммунной системы. Но, поглощая пигмент, макрофаги погибают. Новые клетки приходят на их место и тоже погибают, так и не удаляя краску полностью.

Со временем организм прячет пигмент в соединительной ткани, из-за чего татуировка становится менее яркой. Постепенное выцветание связано с ультрафиолетом и ферментами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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