Татуировки живут дольше клеток: почему кожа не способна стереть краску

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кожа человека постоянно обновляется, но татуировки при этом не исчезают. Почему так происходит, рассказала "Газете.Ru" главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По ее словам, всё дело в глубине проникновения пигмента. Он оседает не в верхнем слое кожи, а глубже — в межклеточном пространстве, где много коллагена.

Организм пытается избавиться от краски с помощью макрофагов — клеток иммунной системы. Но, поглощая пигмент, макрофаги погибают. Новые клетки приходят на их место и тоже погибают, так и не удаляя краску полностью.

Со временем организм прячет пигмент в соединительной ткани, из-за чего татуировка становится менее яркой. Постепенное выцветание связано с ультрафиолетом и ферментами.

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