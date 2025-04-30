Смартфон против приказа: как северокорейцы тайно открыли интернет в зоне боевых действий

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Северокорейские бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, нарушили запрет на использование мобильных телефонов.

Об этом сообщил российский военкор Александр Коц в репортаже для "Комсомольской правды".

По его словам, несмотря на запрет — от кого именно он исходил, неизвестно — солдаты из КНДР втихую пользовались интернетом.

При этом у них не было соцсетей и электронной почты, поэтому передавать фото и сообщения с фронта они не могли.

Ранее стало известно, что бойцы КНДР принимали участие в разгроме ВСУ в Курской области. 28 апреля Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку.

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