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Смартфон против приказа: как северокорейцы тайно открыли интернет в зоне боевых действий

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Правда ТВ

Северокорейские бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, нарушили запрет на использование мобильных телефонов.

Об этом сообщил российский военкор Александр Коц в репортаже для "Комсомольской правды".

По его словам, несмотря на запрет — от кого именно он исходил, неизвестно — солдаты из КНДР втихую пользовались интернетом.

При этом у них не было соцсетей и электронной почты, поэтому передавать фото и сообщения с фронта они не могли.

Ранее стало известно, что бойцы КНДР принимали участие в разгроме ВСУ в Курской области. 28 апреля Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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