Взрыв вместо покушения: как бомба разоблачила своих создателей прямо в квартире

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Ханты-Мансийске при сборке взрывного устройства произошла непроизвольная детонация. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, бомбу собирали агенты украинской спецслужбы. Их целью был военнослужащий добровольческого батальона Минобороны, участвующий в СВО.

Взрыв повредил две квартиры в жилом доме. Пострадали пять человек, включая двоих из самих террористов.

Арестованы трое: граждане Украины, Белоруссии и Молдавии. Один из них перевозил компоненты бомбы в шуруповёрте и ароматической свече. Везли их из Ивано-Франковска через Польшу, Литву и Беларусь.

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва и задержания подозреваемых.

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