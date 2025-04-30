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Взрыв вместо покушения: как бомба разоблачила своих создателей прямо в квартире

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Правда ТВ

В Ханты-Мансийске при сборке взрывного устройства произошла непроизвольная детонация. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, бомбу собирали агенты украинской спецслужбы. Их целью был военнослужащий добровольческого батальона Минобороны, участвующий в СВО.

Взрыв повредил две квартиры в жилом доме. Пострадали пять человек, включая двоих из самих террористов.

Арестованы трое: граждане Украины, Белоруссии и Молдавии. Один из них перевозил компоненты бомбы в шуруповёрте и ароматической свече. Везли их из Ивано-Франковска через Польшу, Литву и Беларусь.

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва и задержания подозреваемых.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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