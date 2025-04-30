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Без машин, но с прибылью: как Toyota продолжает зарабатывать в России

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Правда ТВ

Toyota продолжает зарабатывать в России, несмотря на прекращение продаж новых автомобилей в 2022 году.

По данным "Авто Mail", прибыль российского юрлица компании — ООО "Тойота Мотор" — в 2024 году выросла в 2,6 раза и составила 2,46 миллиарда рублей.

Выручка Toyota в России — 7,2 миллиарда, это на 13,5% больше, чем в 2023 году.

Откуда деньги? Компания продолжает поддерживать ранее проданные авто — поставляет запчасти и помогает дилерам.

Также Toyota зарегистрировала новый операционный портал, но о полноценном возвращении на рынок пока речи не идёт. Всё будет зависеть от снятия санкций, в первую очередь американских.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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