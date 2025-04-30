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Рубио устал ждать: Вашингтон толкает стороны к переговорам

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Правда ТВ

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию и Украину срочно представить конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта.

Об этом на брифинге сообщила представитель Госдепа Тэмми Брюс. По её словам, Рубио отметил, что сейчас — время для конкретики.

Дальнейшие действия США будут зависеть от решения президента Дональда Трампа.

Ранее Брюс заявляла, что если прогресса на пути к миру не будет, США могут выйти из переговорного процесса.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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