Тайный чат с врагом: 15-летний россиянин готовил СВУ по заданию ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Ростове-на-Дону задержали 15-летнего школьника. Его подозревают в сборке самодельного взрывного устройства по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, подросток наладил контакт с представителем ВСУ и собирал взрывчатку прямо у себя дома. При обыске силовики обнаружили готовые вещества и поражающие элементы.

Школьника взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье жительницу осудили на 12 лет за перевод денег на нужды украинской армии.

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