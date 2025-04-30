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Тайный чат с врагом: 15-летний россиянин готовил СВУ по заданию ВСУ

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Правда ТВ

В Ростове-на-Дону задержали 15-летнего школьника. Его подозревают в сборке самодельного взрывного устройства по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, подросток наладил контакт с представителем ВСУ и собирал взрывчатку прямо у себя дома. При обыске силовики обнаружили готовые вещества и поражающие элементы.

Школьника взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье жительницу осудили на 12 лет за перевод денег на нужды украинской армии.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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