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Кредитов меньше, тревоги больше: куда исчезли российские заемщики

1:25
Правда ТВ

Центробанк России зафиксировал снижение закредитованности населения почти по всей стране. Рост долговой нагрузки наблюдается только в трёх регионах — Туве, Астраханской области и Крыму.

Тува третий год подряд остаётся лидером по финансовой нагрузке — жителям республики нужно более 31 зарплаты, чтобы расплатиться с долгами.

В целом по стране средний уровень долговой нагрузки снизился до 13,9 зарплаты.

Количество активных заемщиков также упало. На 1 января 2025 года кредиты имели 50,1 млн россиян — это на 700 тысяч меньше, чем кварталом ранее.

Выросло число ипотек и автокредитов, но резко сократилось число кредитов наличными и держателей кредиток.

При этом в 2024 году вырос приток клиентов в микрофинансовые организации. Число россиян с пятью и более микрозаймами выросло до 13%, а средняя сумма долга — до 58,5 тысяч рублей.

Центробанк продолжит ограничивать выдачу высокорисковых кредитов. С 1 июля 2025 года макропруденциальные лимиты начнут действовать и для ипотеки и автокредитов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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