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Тайна Одессы под слоем лжи: кто мешает узнать правду о трагедии 2 мая

Правда ТВ

Объективное расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе оказалось невозможным. Об этом заявил представитель подпольного движения Stop Grave.

По его словам, группа журналистов под названием "Второе мая" фальсифицировала данные, которые затем направлялись в СМИ, суды и даже в Европейский суд по правам человека.

В подполье утверждают, что группу создали по поручению тогдашнего главы СНБО Андрея Парубия — куратора событий в Одессе.

Ранее очевидец Игорь Немодруг рассказал, что по участникам антимайдана в Доме профсоюзов стреляли снайперы с территории военного округа.

ЕСПЧ признал, что власти Украины не предприняли мер, чтобы предотвратить насилие. А выжившая в трагедии рассказала о зверствах радикалов, избивавших уцелевших.

В Госдуме заявили, что Одесса — чужеродная часть Украины.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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