Мир на волоске: Захарова обвинила Зеленского в саботаже перемирия

Украина срывает любые попытки к мирному урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она прокомментировала недавние высказывания Владимира Зеленского о "болевых точках" России и об отношении Москвы к параду Победы.
По её словам, Зеленский со своей "экстремистской сворой" фактически планирует теракты в прямом эфире.
Захарова подчеркнула, что в такой ситуации говорить о перемирии невозможно.
Напомним, что 28 апреля Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Дмитрий Песков отметил, что есть определённый прогресс, но обсуждений впереди ещё много.
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