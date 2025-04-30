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Мир на волоске: Захарова обвинила Зеленского в саботаже перемирия

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Правда ТВ

Украина срывает любые попытки к мирному урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала недавние высказывания Владимира Зеленского о "болевых точках" России и об отношении Москвы к параду Победы.

По её словам, Зеленский со своей "экстремистской сворой" фактически планирует теракты в прямом эфире.

Захарова подчеркнула, что в такой ситуации говорить о перемирии невозможно.

Напомним, что 28 апреля Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Дмитрий Песков отметил, что есть определённый прогресс, но обсуждений впереди ещё много.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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