Мир на волоске: Захарова обвинила Зеленского в саботаже перемирия

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина срывает любые попытки к мирному урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала недавние высказывания Владимира Зеленского о "болевых точках" России и об отношении Москвы к параду Победы.

По её словам, Зеленский со своей "экстремистской сворой" фактически планирует теракты в прямом эфире.

Захарова подчеркнула, что в такой ситуации говорить о перемирии невозможно.

Напомним, что 28 апреля Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Дмитрий Песков отметил, что есть определённый прогресс, но обсуждений впереди ещё много.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.