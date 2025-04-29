Юлиан о Пугачевой: Примадонна – чья это выдумка на самом деле?

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Юлиан, единственный из россиян выступавший перед английской королевой Елизаветой II, раскритиковал современных звёзд за манию величия и "искусственные титулы".

"Звёзды — это на небе, а не в шоу-бизнесе. Люди годами внушают себе, что они "боги", приклеивают короны и перья. Пугачёва сама, наверное, звание "Примадонны" придумала!" — заявил Юлиан, добавив, что подобные претензии вызывают у него лишь смех.

По его словам, истинное искусство не нуждается в "регалиях", а скромность — черта настоящих талантов. В пример он привёл Людмилу Зыкину, с которой работал лично.

"Она, живая легенда, общалась с людьми на равных. Никаких пьедесталов — только душа и музыка", — отметил артист в интервью YouTube-каналу "Школа своих ошибок".

Интервью примечательно уже тем, что певец, годами игнорирующий медиа, решил прервать молчание. Фанаты связывают это с желанием "очистить поле" от фальши.

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