Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова

Рок-музыкант Гарик Сукачёв заявил, что Михаил Ефремов может неожиданно вернуться на сцену — правда, не в кино, а в театральной постановке.
Артист, называющий актёра "близким другом", осторожно намекнул на возможность сотрудничества, но подчеркнул: сейчас Ефремову жизненно необходимо время на переосмысление жизни.
"Михаил Олегович переживает сложный период. Ему нужно побыть одному, выспаться, прогуляться, восстановить внутренний баланс. Мы, друзья, стараемся не тревожить его лишними разговорами", — пояснил Сукачев в разговоре с kp.ru.
Он добавил, что пока не встречался с Ефремовым лично, но поддерживает связь по телефону.
Рокер также обратился к коллегам по цеху с неожиданным призывом и попросил дать Ефремову передышку.
Он отметил, что не стоит сейчас звать его в проекты. Это заявление прозвучало как ответ на слухи о возможных предложениях Ефремову от театров и продюсеров.
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