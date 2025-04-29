Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова

1:04
Правда ТВ

Рок-музыкант Гарик Сукачёв заявил, что Михаил Ефремов может неожиданно вернуться на сцену — правда, не в кино, а в театральной постановке.

Артист, называющий актёра "близким другом", осторожно намекнул на возможность сотрудничества, но подчеркнул: сейчас Ефремову жизненно необходимо время на переосмысление жизни.

"Михаил Олегович переживает сложный период. Ему нужно побыть одному, выспаться, прогуляться, восстановить внутренний баланс. Мы, друзья, стараемся не тревожить его лишними разговорами", — пояснил Сукачев в разговоре с kp.ru.

Он добавил, что пока не встречался с Ефремовым лично, но поддерживает связь по телефону.

Рокер также обратился к коллегам по цеху с неожиданным призывом и попросил дать Ефремову передышку.

Он отметил, что не стоит сейчас звать его в проекты. Это заявление прозвучало как ответ на слухи о возможных предложениях Ефремову от театров и продюсеров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.