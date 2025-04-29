Тревожный звонок: Кейт Миддлтон снова пропала из виду

1:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь оказалась в центре тревожных слухов — её не видели на публике уже более месяца.

Очередным поводом для беспокойства стало отсутствие супруги принца Уильяма на церемонии прощания с Папой Франциском 26 апреля в Ватикане.

В то время как Мелания Трамп и Джилл Байден сопровождали своих мужей, наследник британского престола прибыл в Собор Святого Петра в одиночестве, что мгновенно спровоцировало волну вопросов в соцсетях: «Где Кейт?»

Официальные источники поспешили напомнить, что супруги членов королевской семьи не обязаны посещать подобные мероприятия. Однако поклонники монархии отмечают тревожную тенденцию: Миддлтон всё реже появляется на официальных событиях.

После завершения лечения от онкологического заболевания осенью 2024 года её публичная активность сократилась до минимума. По данным издания Town and Country, принцесса до сих пор восстанавливается, избегая мероприятий, которые требуют серьёзных эмоциональных затрат.

Последний раз её видели более месяца назад, а следующее появление запланировано лишь 30 апреля — в рамках визита на Шотландские острова.

Ситуацию усугубляет и пропуск традиционной пасхальной службы, которую чета Кембриджских никогда ранее не игнорировала. По словам инсайдеров, Уильям и Кейт провели праздник в Норфолке, уделяя время детям — Джорджу, Шарлотте и Луи.

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