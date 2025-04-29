Неужели все кончено?: Анна Седокова чуть не сбежала из России

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Анна Седокова призналась, что едва не улетела из России "без обратного билета".

В личном блоге артистка раскрыла, что в ночь на 28 апреля приняла спонтанное решение покинуть страну, но внезапный поворот событий заставил её передумать.

"Собралась лететь — и тут пришло сообщение от подруги: "А у вас свет есть?" Видимо, высшие силы дали знак — надо довериться судьбе", — загадочно написала Седокова, не уточнив пункт назначения.

Интригу добавил масштабный блэкаут, который в тот же день парализовал Испанию, Португалию и часть Франции. Без электричества остались Мадрид, Барселона, Валенсия и другие города.

Этот эмоциональный порыв совпал с жёстким конфликтом певицы с аудиторией. Накануне подписчики усомнились в искренности её переживаний после гибели экс-супруга Яниса Тиммы.

Седокова, обвинив хейтеров в чёрствости, призвала "не лезть в её боль": "Вы не знаете, через что я прошла!"

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