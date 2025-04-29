Всё рухнуло в один миг: Лазарева* рассказала о паническом страхе во время блэкаута в Испании

Телеведущая Татьяна Лазарева** (признана в РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала подписчикам о пережитом "микроапокалипсисе".

В своём Telegram-канале она описала, как масштабный блэкаут в Испании заставил её осознать пугающую зависимость от технологий.

"Внезапно всё рухнуло — свет, интернет, связь. Это как отрезали кислород! В такие моменты понимаешь, насколько ты беспомощен без розетки", — эмоционально поделилась Лазарева.

Инцидент произошёл во время её Zoom-конференции: экран погас, а попытки выйти в соцсети или позвонить через мессенджеры оказались тщетными.

При этом она добавила, что даже после восстановления электроснабжения ощущение тревоги не исчезло.

Катастрофа случилась 28 апреля: одновременно погрузились во тьму десятки городов Испании, Португалии, Андорры и юга Франции. Без электричества остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья и другие мегаполисы.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента;

** - внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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