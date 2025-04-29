Беспилотники вместо мира: как ВСУ ответили на призыв о прекращении огня

ВСУ за сутки десятки раз атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Гладков в своём Telegram-канале.

В Краснояружском районе система ПВО уничтожила почти 30 украинских беспилотников. Села подверглись 17 обстрелам, разрушены три частных дома.

Более 20 беспилотников пытались атаковать Шебекинский округ. Пострадали четыре мирных жителя и три бойца подразделения "Орлан". Все получили медицинскую помощь и продолжают лечение амбулаторно.

Напомним, что 28 апреля Владимир Путин объявил о перемирии с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Владимир Зеленский в ответ призвал к полному прекращению огня на 30 дней.

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