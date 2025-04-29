Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не слёзы, а молитва: что важно помнить на Радоницу

Правда ТВ

Радоница — особый день поминовения усопших — в этом году выпадает на 29 апреля. Об этом рассказал RT депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что Радоница — это не день скорби, а день радости о Воскресении Христовом, которое дарует вечную жизнь всем верующим, в том числе нашим близким.

Радоница следует за Светлой седмицей и становится первым днём после Пасхи, когда Церковь разрешает панихиды.

Михаил Иванов напомнил: главное в этот день — искренняя молитва за усопших, а не пышные застолья на кладбище. Это выражение любви и заботы о тех, кто ушёл.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.