Не слёзы, а молитва: что важно помнить на Радоницу

Радоница — особый день поминовения усопших — в этом году выпадает на 29 апреля. Об этом рассказал RT депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что Радоница — это не день скорби, а день радости о Воскресении Христовом, которое дарует вечную жизнь всем верующим, в том числе нашим близким.

Радоница следует за Светлой седмицей и становится первым днём после Пасхи, когда Церковь разрешает панихиды.

Михаил Иванов напомнил: главное в этот день — искренняя молитва за усопших, а не пышные застолья на кладбище. Это выражение любви и заботы о тех, кто ушёл.

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