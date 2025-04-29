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Четыре пути к убежищу: как Россия меняет правила для иностранцев

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Правда ТВ

В России готовится реформа системы предоставления убежища. МВД разработало новый законопроект, сообщает РБК.

Документ предлагает четыре варианта защиты: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту. Сейчас закон "О беженцах" предусматривает только первые два статуса.

Временное убежище смогут получать те, кто сталкивается с угрозами традиционным ценностям или русофобией. Политическое убежище будет доступно для тех, кто подвергается преследованию за убеждения.

Убежище можно будет получить только на территории России. Электронная подача заявлений не предусмотрена.

Эксперты отмечают, что успех реформы зависит от правоприменения. Сейчас в России официально зарегистрировано всего 216 беженцев.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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