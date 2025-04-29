Виктория Боня замолчала: что скрывается за внезапным уходом из соцсетей?

Блогерша и телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников неожиданным заявлением: она временно прекращает вести соцсети из-за резкого ухудшения здоровья.
Причиной стали тревожные симптомы, проявившиеся 28 апреля, — звезда испытала настолько сильную боль, что решила полностью сосредоточиться на восстановлении.
"Пока прекращаю вещать. Мой аккаунт будет работать через команду. Пора сфокусироваться на себе", — написала блогерша тревожное сообщение.
Это решение стало продолжением череды неудач. Всего за день до кризиса — 27 апреля — Виктории пришлось экстренно прервать восхождение на Эверест, о котором она мечтала десятилетиями.
После 10 дней изнурительного подъёма у телеведущей резко упала сатурация (уровень кислорода в крови), появились признаки ОРВИ, и врачи настояли на спуске.
Напомним, ранее Боня называла эту экспедицию "путешествием к богу", а покорение вершины — главной целью жизни.
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