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Виктория Боня замолчала: что скрывается за внезапным уходом из соцсетей?

1:05
Правда ТВ

Блогерша и телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников неожиданным заявлением: она временно прекращает вести соцсети из-за резкого ухудшения здоровья.

Причиной стали тревожные симптомы, проявившиеся 28 апреля, — звезда испытала настолько сильную боль, что решила полностью сосредоточиться на восстановлении.

"Пока прекращаю вещать. Мой аккаунт будет работать через команду. Пора сфокусироваться на себе", — написала блогерша тревожное сообщение.

Это решение стало продолжением череды неудач. Всего за день до кризиса — 27 апреля — Виктории пришлось экстренно прервать восхождение на Эверест, о котором она мечтала десятилетиями.

После 10 дней изнурительного подъёма у телеведущей резко упала сатурация (уровень кислорода в крови), появились признаки ОРВИ, и врачи настояли на спуске.

Напомним, ранее Боня называла эту экспедицию "путешествием к богу", а покорение вершины — главной целью жизни.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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