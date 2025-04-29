Награды под вопросом: депутата заподозрили в чужой славе

В Пензе депутата городской думы Алексея Иванова заподозрили в ношении чужих боевых наград. Об этом сообщает "Коммерсант".

Шестеро мужчин, среди которых бойцы СВО и ветераны спецназа, обратились к председателю думы Денису Соболеву с просьбой проверить законность наград Иванова.

В обращении указано, что по данным Минобороны и администрации президента, у Иванова есть лишь одна медаль "За отвагу" 1996 года.

Однако на фотографиях в соцсетях он запечатлён с медалью советского образца, которую не мог получить из-за возраста.

Полиция уже начала проверку. Сам депутат утверждает, что всегда предоставлял все необходимые документы на награды в избирательную комиссию.

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