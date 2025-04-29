Пушки молчат: что ждёт ВСУ без американских снарядов

В ближайшие месяцы у Вооружённых сил Украины могут закончиться американские артиллерийские боеприпасы. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади.

По его словам, маловероятно, что республиканцы в Конгрессе США одобрят новый пакет помощи для Киева.

Эксперт отметил: если поставки прекратятся, украинская армия будет вынуждена сократить темпы огня. Это осложнит удержание позиций на фронте.

Накануне бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.

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