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Три дня тишины: почему Украина рискует упустить шанс на мир

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Правда ТВ

Украина должна принять предложение России о перемирии и условия президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости.

Судзуки отметил, что Россия сделала серьёзный шаг к прекращению боевых действий, объявив перемирие с 7 по 10 мая в честь 80-летия Победы.

По его словам, Украина, которая не может воевать без внешней помощи, должна положительно отнестись к предложению о мире и отказаться от выдвижения новых условий.

Политик также назвал эгоистичным требование Зеленского о 30-дневном перемирии без предварительных условий и подчеркнул, что лучший путь — принять предложения Путина и Трампа о Крыме, четырёх областях и невступлении в НАТО.

Судзуки заявил, что Россия стремится к миру, а Украина использует перемирие для получения дополнительной помощи от Запада.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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