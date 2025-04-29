Полмиллиона машин без хозяев: автосалоны утопают в товаре

В России на складах автодилеров скопилось около 500 тысяч новых автомобилей. Об этом сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков.
За первый квартал 2025 года продано 247 тысяч машин, а произведено и ввезено 256 тысяч. Часть автомобилей ушла на экспорт и спецучёт, но общий объём запасов почти не изменился.
Большую часть складских запасов — около 300-350 тысяч — составляют китайские марки. Остальное — российские, белорусские, псевдокорейские бренды и машины других мировых производителей.
По итогам первого квартала продажи новых автомобилей в России упали на 27%. В марте рынок просел ещё сильнее — на 45%.
Также стало известно, что среди премиальных подержанных авто в России лидирует BMW X5. Следом идут Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover.
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