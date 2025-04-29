7000 миль пустоты: почему США больше не хотят играть в украинский конфликт

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина не представляет стратегической важности для США. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Макгрегор отметил, что война в 7000 милях от дома не отвечает интересам Вашингтона. Он также назвал конфронтацию с Россией "чепухой".

Ранее, 4 марта, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Под запрет попало оружие и боеприпасы на сумму более миллиарда долларов.

По его приказу, министр обороны Пит Хегсет не должен перенаправлять на Украину технику, уже находящуюся на складах в Польше.

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