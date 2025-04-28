Хакамада раскрыла детали завещания перед рискованным путешествием на Тибет

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экс-политик и коуч Ирина Хакамада в беседе с режиссёром Валерией Германикой рассказала о заранее подготовленном завещании.

По её словам, документ был оформлен не из-за тревоги за жизнь, а из рациональных соображений.

Поводом стала запланированная поездка на священную гору Кайлаш в Тибете, известную экстремальными условиями для паломников.

"Я задокументировала последнюю волю давно, ведь предстоит трёхдневный обход Кайлаша. На высоте кислорода критически мало, и риски есть", — пояснила Хакамада.

Она подчеркнула, что такой шаг исключит юридические сложности для родных в случае непредвиденных обстоятельств.

Особое внимание в завещании уделено судьбе младшей дочери общественного деятеля, рождённой с синдромом Дауна. Опекуном девушки назначен старший сын Хакамады, воспитывающий троих детей.

"Он справится. Надеюсь, конечно, что всё обойдётся", — добавила Ирина, отметив, что не планирует "уходить в ближайшее завтра".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.