Удар по карьере и зависимость: всплыли новые детали гибели Мурата Насырова

Смерть популярного в 1990-е певца Мурата Насырова, выпавшего с пятого этажа московской квартиры в январе 2007 года, продолжает вызывать вопросы.
Несмотря на официальную версию о трагической случайности, близкий друг артиста Отар Кушанашвили в новом интервью заявил: к гибели исполнителя хитов "Я — это ты" и "Мальчик хочет в Тамбов" привели глубокие личные кризисы.
"Случайность? Нет. Он не смог пережить резкий спад популярности. Из семи самолётов в неделю остался один рейс — да и тот в Подмосковье. Это сломало его", — уверен шоумен.
По словам Кушанашвили, Насыров, на пике карьеры собиравший стадионы, тяжело воспринимал уход из луча софитов. Усугубляло состояние и пагубное пристрастие к запрещённым веществам, под воздействием которых певец совершал неадекватные поступки.
Кушанашвили привёл пример: во время совместной поездки в Турцию Насыров без объяснений ударил официанта. "Он был в другой реальности", — пояснил журналист, связав такое поведение с зависимостью.
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