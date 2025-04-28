Анна Asti – предательница?: Цыганова высказалась о молчании певицы про СВО

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Вика Цыганова в своём Telegram-канале резко осудила коллегу по сцене Анну Asti (настоящее имя Анна Дзюба), назвав её "артисткой-молчуном".

По словам Цыгановой, за три года специальной военной операции исполнительница ни разу публично не поддержала Россию, сохраняя нейтралитет.

"Она водит дружбу с Филиппом Киркоровым, посещает сомнительные вечеринки и годами отказывалась от российского гражданства, пока не осознала риски", — заявила Цыганова, намекая на меркантильные мотивы Asti.

Критик также утверждает, что решение о получении паспорта РФ артистка приняла лишь под давлением обстоятельств, а ключевую роль в этом сыграла журналистка Ксения Собчак.

По её словам, на Украине Анну Asti называют "предательницей", что, однако, не помешало артистке продолжать гастролировать в России ради финансовой выгоды.

Ранее Цыганова уже привлекала внимание резкими высказываниями в адрес коллег. В феврале она подвергла сомнению звание заслуженной артистки Елены Ваенги, обвинив её в "кощунстве".

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