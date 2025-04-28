Отказавшаяся от концертов в РФ Гвердцители поёт в США на украинском языке

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российско-грузинская исполнительница Тамара Гвердцители, покинувшая Россию в 2022 году, оказалась в центре внимания из-за противоречивой информации о её зарубежных выступлениях.

В 2023 году в соцсетях распространился отрывок концерта артистки в США, где она, согласно ролику, исполняла композиции исключительно на украинском и грузинском языках.

Позднее журналисты обнаружили полную версию записи, подтвердившую, что певица также включила в программу песни на русском, английском и французском.

Как уточняет kp.ru, ежегодные весенние мини-туры Гвердцители по Америке — давняя традиция.

Однако в прошлом году отдельные пользователи интерпретировали её выступление как политический жест, основываясь на вырванном из контекста видео.

Отъезд артистки из Москвы в январе 2022-го был связан с экстренной госпитализацией её матери, Инны Вольфовны. Официальных заявлений о причинах прекращения концертной деятельности в России Гвердцители не делала.

По данным источников, решение могло быть продиктовано европейскими бизнес-проектами её сына. Несмотря на это, певица периодически посещает столицу, где сохранила четырёхкомнатную квартиру и поддерживает связи с близким кругом.

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