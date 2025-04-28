Родила троих — заработала миллион: новая реальность для мам

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У многодетных мам в России есть две группы пенсионных гарантий. Об этом рассказал "Газете.Ru" экономист Игорь Балынин.

Первая — начисление дополнительных баллов за уход за детьми. За первый год ухода за первым ребёнком дают 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и четвёртым — по 5,4 балла.

Мама четырёх детей может заработать 24,3 пенсионных балла, если ухаживала за каждым в течение полутора лет.

Вторая гарантия — право на досрочный выход на пенсию. Многодетные мамы с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, на 10 лет раньше общего срока.

Также мамы четырёх детей могут выйти в 56 лет, а троих детей — в 57 лет.

По подсчётам эксперта, за 10 лет пенсии мама пятерых детей получит около 3 миллионов рублей без учёта индексации.

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